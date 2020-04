Multas de trânsito podem ser pagas com segunda via em Apucarana

Mesmo com prazos suspensos por tempo indeterminado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) devido à pandemia do novo coronavírus, o Departamento de Trânsito de Apucarana tem sido muito procurado por condutores interessados em quitar multas e aproveitar os descontos para pagamento antecipado.

“Ocorre que com a via original, muitos estão encontrando dificuldade para pagamento devido erro do código de barras. Estamos orientando que acessem ao site oficial do Detran – http://www.detran.pr.gov.br – e procedam a impressão de uma segunda via, o que tem solucionado este problema”, informa Carlos Mendes, superintendente de Segurança, Trânsito e Transporte do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

A assessora municipal para o Trânsito, Lúcia Barros, destaca que o Departamento Municipal de Trânsito está funcionando normalmente, respeitando às medidas preventivas ao novo coronavírus, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. “Estamos à disposição para auxiliar o cidadão”, pontua Lúcia. O departamento está localizado na Rua Tamandaré, 515. O telefone de contato é o 3423-0930.