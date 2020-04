Donos de bares pedem retorno das atividades durante protesto, em Apucarana

Dono de bares saíram às ruas para protestar contra o fechamento dos estabelecimentos do ramo, na tarde desta quarta-feira (15), no entorno da Prefeitura Municipal de Apucarana. Os comerciantes fizeram uma carreata com buzinaço para chamar a atenção das autoridades sobre a situação dos bares que continuam fechado, como medida de proteção contra o novo coronavírus. Eles questionam a abertura de estabelecimentos de outros segmentos que estariam provocando aglomeração de pessoas.

"A lei é para todos. Ou todos abrem, ou todos fecham. O pessoal está abrindo e causando aglomeração em vários locais, bancos, restaurantes, lanchonetes na área central. Nós gostaríamos de perguntar ao prefeito e saber qual é a diferença, se é somente em bar que pega o coronavírus? Sendo que a na maioria dos bares não há superlotação", questiona o representante da categoria, Rafael Lucas dos Santos, 28 anos.

De acordo com ele, se a prefeitura autorizar a retomada das atividades dos bares, os proprietários tomarão todas as medidas de prevenção. "Vamos atender todas as medidas protetivas que o prefeito pedir, mas nós queremos trabalhar", garante.

DECRETO

No dia 8 de abril, o prefeito Junior da Femac, assinou novo decreto que autorizou a abertura do comércio varejista, seguindo algumas restrições para a proteção da população em geral contra o novo coronavírus. Contudo, o texto diz que bares e tabacarias permanecem fechados. Clique aqui e leia o decreto na íntegra.