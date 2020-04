Hospital da Providência de Apucarana deve ganhar mais 10 leitos de UTI

O Hospital da Providência, de Apucarana, deve ganhar em breve mais 10 leitos em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Quem confirmou a informação foi o secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

Segundo Beto Preto, a contratação já está sendo encaminhada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e, mesmo que os leitos estejam aptos para atender a pacientes com coronavírus, eles não irão se limitar à doença. "A contratação está sendo feita em meio à pandemia do coronavírus, mas é importante deixar claro que não se trata de uma medida temporária emergencial. Estes serão leitos perenes, ou seja, continuarão no hospital, À disposição da população que precisar, mesmo após o término da pandemia", ressaltou.

A expectativa é de que esta ampliação seja iniciada nas próximas semanas. Atualmente, o hospital conta com 16 leitos de UTI adulto. De acordo com o secretário, os novos leitos para o 'Providência' fazem parte de uma ampliação geral na capacidade de internamento dos hospitais em todo o Estado, aumentando a estrutura de Saúde do Paraná e aproximando a população desta estrutura.

"Temos trabalhado fortemente nesta perspectiva de levar a saúde cada vez mais perto da casa das pessoas, conforme a missão dada pelo governador Ratinho Júnior", destacou o secretário.



O próprio governador, em vistoria às obras do novo Hospital Regional de Ivaiporã, feita na última terça-feira (14), destacou as medidas de regionalização. "Desde quando assumimos o Governo, a missão do secretário Beto Preto foi fazer uma descentralização da saúde. Mesmo não sabendo que íamos ter essa pandemia, já estávamos trabalhando porque era uma visão muito lógica de que a saúde tinha que estar mais próxima das pessoas. Tanto é que fortalecemos os consórcios, lançamos 10 centros de especialidades, então tudo isso já estava sendo preparado. Com a chegada do coronavírus, nós intensificamos a velocidade da entrega disso para a população para fazer esse enfrentamento”, disse Ratinho Junior.