Auxílio do Governo Federal virá em conta bancária 

O auxílio emergencial de R$600 a R$1,2 mil por família, que começa a ser pago pelo Governo Federal nesta quinta-feira (16/04) a trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, será creditado diretamente em conta bancária em nome do beneficiário. O reforço da informação junto à população foi um pedido do gerente geral da Caixa Econômica Federal (CEF) de Apucarana, Paulo Sérgio Talevi que, acompanhado do gerente de Relacionamento (Pessoa Física), Leonardo Luis Antonychyn, manteve reunião com o prefeito Júnior da Femac nesta terça-feira (14), no gabinete municipal.

Talevi explicou que muitas pessoas estão indo diretamente na agência buscar informações. “Importante que todos saibam que este benefício financeiro virá em conta bancária, sem a necessidade de saque em espécie”, disse o gerente da CEF de Apucarana.

O formato de pagamento foi pensado pelo governo justamente para evitar que as pessoas se dirigissem às agências, criando aglomerações. “Peço a todos os apucaranenses que têm direito a este auxílio que sigam as orientações da Caixa Econômica Federal, esperando o benefício ser creditado em conta e, a partir de então, usar a função débito do cartão para efetuar compras ou pagamentos, sem a necessidade de saque”, pontuou o prefeito Júnior da Femac, destacando que a medida tomada pelo governo federal “é importante e vai ajudar muitas famílias no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19”.

O benefício no valor de R$ 600 será pago por três meses, para até duas pessoas da mesma família. Para as famílias em que a mulher seja a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente será de R$1.200.

Calendário – Os beneficiários do Programa Bolsa Família vão receber o auxílio emergencial diretamente na mesma conta do benefício entre os dias 16 e 30 de abril. “Os pagamentos vão respeitar um cronograma de acordo com o número final do NIS”, explicou Paulo Sérgio Talevi, gerente de Apucarana da CEF. Os de NIS final “1” dia 16, os de final “2” dia 17, e assim sucessivamente. “Lembrando que a pessoa poderá utilizar o recurso usando a opção débito do próprio Cartão Bolsa Família”, reforça o gerente.

As demais pessoas que se enquadram para receber o auxílio deverão acessar o site https://auxilio.caixa.gov.br para verificação e acompanhamento do pedido. “Caso aprovado e a pessoa tenha conta bancária na Caixa ou no Banco do Brasil, o dinheiro também será creditado diretamente”, relata Talevi.

Para aqueles que não têm conta bancária na Caixa ou Banco do Brasil, o Governo Federal irá criar um conta digital, de onde o cidadão poderá transferir o benefício para uma conta em seu nome em qualquer outra instituição. Para estes beneficiários, os pagamentos devem ter início dia 27 de abril. “As pessoas devem ficar atentas às “fake news” compartilhadas em redes sociais e só confiarem em informações de órgãos oficiais e veículos de comunicação com credibilidade”, reforçou o prefeito Júnior da Femac pedindo que os interessados acessem o site da Caixa para se informar sobre o assunto.