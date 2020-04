Quarta-feira tem amanhecer gelado em Apucarana e região

O amanhecer foi gelado em Apucarana que registrou 8ºC nesta quarta-feira (15). Não deve esquentar muito durante a tarde, a previsão é de 20ºC.

O eixo mais instável da frente fria atua na altura do Rio de Janeiro nesta quarta. No Paraná predomina uma massa de ar seco e frio, ou seja, o tempo fica estável no Estado, sem chuvas. Destaque para as baixas temperaturas no amanhecer em todas as regiões, com valores abaixo dos 10°C em muitas cidades. No centro-sul e nos Campos Gerais condição para geadas fracas. Durante o dia o sol aparece com força, mas não chega a aquecer muito, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Não deve chover.

QUINTA-FEIRA (16)

Quinta-feira de tempo estável no Paraná, ainda em função da presença da massa de ar seco e frio. Destaque novamente para as baixas temperaturas previstas na madrugada e início da manhã, com possibilidade de geadas fracas no sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e RMC. Ao longo da manhã e tarde o sol predomina, com índices de umidade relativa baixos no período de maior aquecimento.