Jovem é preso suspeito de tráfico de drogas em Apucarana

Um jovem de 24 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas em Apucarana na noite de terça-feira (14). Na casa dele, no Residencial Sumatra, a Polícia Militar(PM) encontrou porções de maconha.

A equipe Rotam recebeu denúncias informando o tráfico de drogas em uma casa, na Rua Carteiro Hernandes. Durante patrulhamento pelo local a equipe abordou o suspeito, que estava na frente da residência dele.

Após buscas na casa, no quarto do jovem foram encontradas oito porções de maconha já separadas para a venda, além de dinheiro que seria do tráfico de drogas. Embalagens e anotações também foram apreendidas.

O jovem foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.