Prefeitura confirma mais um caso de Covid-19 em Apucarana; município agora tem 7 casos

Mais um caso do novo coronavírus foi confirmado na tarde desta terça-feira (14), em Apucarana. A informação foi confirmada pela Prefeitura Muncipal no início da noite. O prefeito, Junior da Femac, deve fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook para dar mais informações sobre os dois últimos casos registrados no municicípio.

Mais cedo, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) havia confirmado o sexto caso de Covid-19. Trata-se de um homem de 47 anos que está internado no Hospital da Providência.

Agora o município soma um total de sete confirmações da doença e investiga outros seis casos suspeitos.