Iniciam obras de remodelação da “Avenida do Cisvir”, em Apucarana

A Avenida Santa Catarina, junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí (Cisvir), está sendo remodelada pela Prefeitura de Apucarana. Entre outras melhorias, como implantação de rede de drenagem pluvial, o investimento autorizado pelo prefeito Júnior da Femac contempla alargamento de três metros da pista em trecho da Rua Carlos Schmidt até a Rua Dom Pedro II, junto à lateral paralela ao consórcio e a linha férrea. “A partir da chegada do Cisvir, o trânsito na via ficou bastante complicado. Com o alargamento, vamos dar mais segurança e fluidez ao tráfego”, destaca Júnior da Femac.

O investimento faz parte de um conjunto de melhorias promovidas pela gestão Beto Preto/Júnior da Femac na região, como a construção de rotatória na Avenida Central do Paraná na intercessão com a Rua Dom Pedro II. “Esta obra da Avenida Santa Catarina não foi pensada de forma aleatória, ela tem o porquê de existir e está dentro de um planejamento que visa dotar toda esta região, em expansão, de estrutura adequada para absorver o impacto de importantes equipamentos públicos atraídos recentemente, como a Praça CEU, a sede do Cisvir – que em breve vai ser ampliada com mais um bloco e investimento na ordem de R$3,5 milhões – , a construção do novo Fórum da Justiça do Trabalho – que está em andamento e que abrange 16 municípios – , e empreendimentos futuros”, detalhou o prefeito, salientando que na mesma área o município já cedeu terreno para a Emater e reservou outro para a Polícia Militar. “Agradeço aos vereadores da base por aprovarem o orçamento, tornando possível a realização desta obra, em especial ao vereador José Airton “Deco” de Araújo que é da região e por muitas vezes reivindicou a melhoria”, registrou o prefeito.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, na remodelação da Avenida Santa Catarina serão executados 1,2 mil m² de asfalto novo e 2.345 m² de reperfilamento asfáltico, além de construção de 420 m² de calçadas, com 1,20 metro de largura. Com a obra, a via passará a ter 10 metros de largura. A empresa vencedora da licitação foi a Construtora Vitorino e o investimento é na ordem de R$309.964,15.