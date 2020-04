Apucarana confirma 6º caso de Covid-19

A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana confirmou nesta terça-feira (14), o 6º caso de Covid-19 no município. Trata-se de um homem de 47 anos que está internado no Hospital da Providência.

Este é o primeiro teste do Laboratório Central do Paraná (Lacen) com resultado positivo do novo coronavírus em Apucarana, já que os outros 5 fizeram a coleta do exame em laboratório particular. O paciente passou pelo Pronto Atendimento do Coronavírus que está funcionando do andar térreo da Autarquia Municipal de Saúde.

Outros 7 casos seguem em investigação na cidade, esperando resultado de exame. O Pronto Atendimento do Coronavírus soma 735 pessoas atendidas, das quais 155 estão em monitoramento domiciliar.