Câmara de Apucarana retoma atividades a partir desta terça-feira

A Câmara Municipal de Apucarana reabre as portas nesta terça-feira (14), a partir das 12 horas. As atividades foram paralisadas em função da pandemia do novo coronavírus. Em reunião com todos os vereadores e vereadora, nesta segunda-feira, o presidente professor Molina destacou que optaram pelo retorno das atividades com algumas medidas de restrição.

“Haverá uma escala de trabalho com os funcionários que não estão no grupo de risco e que irão trabalhar das 12 às 18 horas no prédio do legislativo, os demais, no período em que não estão na Câmara, trabalham no sistema home office. O atendimento ao público ainda será restrito. Os gabinetes irão funcionar, mas será para expediente interno”, explicou o presidente. “Quem vier ao prédio do legislativo será atendido no hall de entrada para evitar aglomeração ou um número de pessoas em local fechado”, completou Molina.

As medidas adotadas servem como preservação à saúde dos servidores e também da população, que diariamente procuram a Câmara para eventuais atendimentos. “Vamos tomar todas as medidas de segurança para os nossos servidores. Ao abrirmos a Câmara vamos disponibilizar máscaras, luvas, vamos ter uma pessoa para medir a temperatura de todos os servidores, tapete com água sanitária para higienização dos calçados e álcool gel. Tudo para que trabalhem com segurança”. Molina anunciou que no período não serão servidos na cantina água, nem café. “Estamos frente a uma situação difícil, complicada. A pandemia está atingindo todo o mundo e todo cuidado é pouco. Vamos nos cuidar para que essa fase passe o mais rápido possível”, disse o presidente que agradeceu os vereadores e vereadora pelas decisões que estão tomando juntos nesta fase.

SESSÕES ON LINE

O presidente explicou que as sessões, tanto ordinárias e extraordinárias (se necessário for), serão on line. “Os vereadores que puderem estarão no plenário para participar e acompanhar a sessão. Alguns, do grupo de risco, participarão, on line, como fizemos em algumas sessões ordinárias e extraordinárias”, destacou.

As sessões serão transmitidas pelo site oficial da Câmara www.apucarana.pr.leg.br e pelo YouTube e será restrita aos vereadores. “Não vamos abrir o plenário. O acesso é restrito aos vereadores, vereadora e servidores que estiverem escalados para o dia de trabalho. Estamos pensando na proteção da população que poderá acompanhar pelas redes sociais todo o trabalho”, antecipou.

REPASSE AO EXECUTIVO

O presidente informou que nesta quarta-feira (15/04), a Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores e vereadora, fará o repasse de R$ 700 mil para o Executivo para que seja feita a compra de insumos como máscaras, álcool em gel, testes rápidos, entre outros materiais e, para a contratação de profissionais da área da saúde.

FUNCIONAMENTO

A Câmara estará funcionando de segunda a sexta-feira das 12 às 18 horas. Mais informações (43) 3420 7000.