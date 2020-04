Tempo segue instável e com temperaturas amenas em Apucarana e região

Uma forte chuva caiu durante a madrugada desta terça-feira (14). Ao amanhecer Apucarana registrou 13ºC e não deve esquentar muito, a temperatura durante a tarde deve chegar aos 21ºC.

A terça vai ser de tempo instável em todas as regiões do estado do Paraná. Uma frente fria se desloca rapidamente sobre o Estado e ocasiona temporais severos nas regiões Oeste, Sudoeste, Sul, Central e metade norte. No Leste há previsão de chuvas com descargas atmosféricas porém não serão tão intensas quanto nas demais áreas do Paraná. Devido a presença da nebulosidade e da chuva as temperaturas ficam amenas, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná

QUARTA-FEIRA (15)

A frente fria se afasta rapidamente para a região Sudeste e na quarta-feira o tempo volta a ficar estável no estado do Paraná. Os ventos passam a predominar de sul/sudoeste devido a aproximação de uma massa de ar frio e seco que avança pelo Norte da Argentina em direção ao Sul do País. O sol predomina mas como a massa de ar é frio, as temperaturas ficam amenas, principalmente na metade sul do Estado. Ao anoitecer, o frio se intensifica nas regiões Sudoeste, Oeste, Centro, Sul e RMC.