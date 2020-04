PM de Apucarana apreende adolescente suspeito de tráfico de drogas e roubo

Um adolescente de 16 anos foi apreendido no final da tarde de segunda-feira (13), suspeito de roubo e tráfico de drogas, em Apucarana, na Vila Regina. Mais de 600 gramas de maconha encontradas.

Segundo a Polícia Militar (PM) uma equipe realizava patrulhamento pela Rua XV de Novembro, em um local já conhecido pela movimentação de tráfico de drogas e ao o ver a viatura, três pessoas correram.

A PM conseguiu abordar um jovem de 18 anos e um adolescente de 16, que teria jogado algo por cima das casas, enquanto fugia. Com o rapaz foi encontrado R$ 217 em dinheiro trocado.

A PM foi até a casa do suspeito, que vive sozinho, e que segundo a polícia, estava praticamente vazia, com apenas algumas roupas do adolescente.

Durante buscas, os policiais encontraram na residência um simulacro, uma arma falsa, e roupas que a princípio foram usadas em uma tentativa de roubo, que aconteceu na noite do dia 8.O frentista que trabalha em um posto de combustíveis localizado na Avenida Curitiba na Barra Funda, impediu um assalto ao perceber que a arma usada pelo suspeito era um simulacro de pistola, então deu um tapa na mão do rapaz, que fugiu.

Conforme a PM, através das imagens de segurança e com as roupas encontradas na casa, foi possível identificar que o jovem teria envolvimento no crime. Ele confessou que realmente tentou roubar o posto.

A equipe Canil da PM realizou buscas no local onde os suspeitos estavam, e encontrou 677 gramas de maconha, uma balança de precisão. O rapaz disse que estava vendendo cada porção da droga por R$10 e que o dinheiro encontrado com ele, seria da comercialização do entorpecente.

Além disso a PM encontrou três celulares e barras de chocolate, que foram trocadas por drogas. Diante do flagrante, os envolvidos foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.