Lojistas de Apucarana buscam alternativas em tempos de crise

Uma entre os milhares de consequências abruptas causadas pelo novo coronavírus foi o fechamento do comércio não-essencial durante a quarentena determinada pela prefeitura.

Mesmo com sua reabertura parcial a partir desta segunda, o tempo em que as portas ficaram fechadas causaram um efeito econômico devastador para muitos que viam 2020 como o ano de engrenar o próprio negócio.

Alguns apucaranenses usaram a criatividade para manter o faturamento num momento totalmente atípico. Lojistas da cidade encontraram no meio digital uma forma de vender e entregar seus produtos.



Aplicativos já utilizados como forma de divulgar preços e novidades se tornaram a principal arma aliado à apps de entrega rápida, como o Garupa Delivery. “Consegui vender a coleção que tinha acabado de chegar na minha loja graças a possibilidade de entregar no mesmo dia para o cliente”, afirma Andreia Morais.

O Garupa Delivery é um serviço específico para entregas de diversos itens e volumes: compras de supermercado, lanches, refeições, suprimentos, farmácia, entregas de documentos, entre outros.

Essa opção tem se tornado uma grata, e lucrativa, surpresa para comerciantes que nunca cogitaram o uso de tecnologia de Delivery em seu negócio. “Confesso que jamais me passou pela cabeça usar um aplicativo como o Garupa para entregar meu produto. Com certeza quando voltarmos a normalidade continuarei usando”.

TERCEIRA MAIOR DO BRASIL

O Garupa é a terceira maior empresa de mobilidade do país e está presente em 600 municípios do Brasil e atualmente conta com 19 mil parceiros condutores.



SERVIÇO

