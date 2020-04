Semana deve ser de tempo estável e temperaturas amenas em Apucarana e região

A segunda-feira (13) inicia com tempo estável em todas as regiões paranaenses. Contudo, no período da tarde as taxas de instabilidade aumentam sobre as regiões Sudoeste e Oeste do Estado, fronteira com o Paraguai e a Argentina e no Noroeste e com isso aglomerados de nuvens se formam e ocasionam chuvas de curta duração. No Leste, entre a RMC e o Litoral, os ventos úmidos do mar para o continente perdem força e o sol brilha com mais força e o tempo fica agradável. Na metade norte paranaense o tempo segue seco e quente, informou o Simepar, Sistema Meteorológico Paraná.

Terça-feira

A terça-feira vai ser de tempo instável em todas as regiões do estado do Paraná. Uma frente fria se desloca rapidamente sobre o Estado e ocasiona temporais severos nas regiões Oeste, Sudoeste, Sul, Central e metade norte. No Leste há previsão de chuvas com descargas atmosféricas porém não serão tão intensas quanto nas demais áreas do Paraná. Devido a presença da nebulosidade e da chuva as temperaturas não se elevam muito.