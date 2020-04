Padrasto é preso suspeito de abusar sexualmente da enteada em Apucarana

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de violentar sexualmente a enteada, uma criança de 11 anos. O crime aconteceu na noite de sábado (11), na Rua Jairo Torresan, no Residencial Jaçanã.

Segundos os familiares, a abuso foi flagrado por um tio da vítima, que chegou da igreja e foi até a casa da sobrinha. Ao entrar na residência, percebeu que a porta do quarto da menina estava um pouco aberta.

O tio se aproximou e flagrou a criança deitada na cama e que o padrasto estava com a cabeça embaixo de uma coberta entre as pernas na menina e com uma das mãos no seio da criança.

O padrasto percebeu a presença do tio da menina e saiu do quarto. O familiar chamou a mãe da criança, que estava trabalhando.

A mulher chegou na casa e perguntou ao marido o que estava acontecendo, ele confessou que passou a mão nas partes íntimas da enteada. A mãe da garota falou que iria chamar a polícia, ele tentou fugir e ainda agrediu a esposa com tapas.

A criança contou para os familiares que sofre abusos desde que tinha apenas quatro anos, e que o padrasto realizava diversas ameaças. A menina disse que o homem falou que iria fazer o mesmo com as irmãs dela, de cinco e dois anos. Com medo a garotinha escondeu o que estava acontecendo.

O homem foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. Segundo os familiares, a garotinha vai realizar exames no Instituto Médico Legal, IML, nesta terça-feira (14).

A Polícia Civil, vai investigar o caso, ouvir os familiares e a criança. Amigos da mãe da menina informaram que a mulher está destruída, em choque com toda essa situação.