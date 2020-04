Duas mulheres foram roubadas em Apucarana 

Duas mulheres foram vítimas de roubo em Apucarana e tiveram suas bolsas levadas. Os crimes aconteceram no Bairro da Igrejinha e no Parque Bela Vista, no domingo (12).

O primeiro crime aconteceu por volta das 10h30 na Rua Nova Ucrânia. A vítima chamou a Polícia Militar (PM) e contou que dois homens em uma moto se aproximaram, o garupa armado, pegou a bolsa dela e o celular, depois fugiu

O outro crime aconteceu por volta das 10h32 no Parque Bela Vista, na Rua Joaquim Alves. A vítima disse que estava caminhando quando dois homens usando roupas escuras, exigiram a bolsa dela.

Os suspeitos fugiram levando a bolsa, dentro tinha R$70, um celular e documentos pessoais.

Nos dois casos, buscas foram feitas, mas os suspeitos não foram encontrados.