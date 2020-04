Drive-thru da Eucaristia atrai fiéis neste domingo de Páscoa, em Apucarana

O drive-thru da eucaristia atraiu vários fiéis na manhã deste domingo de Páscoa (12), em Apucarana. Uma fila de carros se formou logo cedo, às 8 horas bem ao lado da Catedral Nossa Senhora de Lourdes onde o bispo Dom Carlos José e sua equipe entregam hóstias consagradas.

A comunhão ao ar livre acontece nos dois lados da catedral e segue até o meio-dia. Quem não tem carro e quer comungar também poderá receber a Eucaristia, respeitando todas as exigências e determinações do Ministério da Saúde para evitar contágio da Covid-19.

"Se a pessoa não tem carro, pode ir a pé, teremos ministros nas portas da Catedral, distribuindo a sagrada comunhão. Quero já pedir, devemos manter a distância na fila, que é proposta pelo órgãos de saúde, dois metros de distância uns dos outros. Poderemos receber a comunhão, com todos os devidos cuidados interiores e exteriores, nos preocupando com a nossa saúde e com a do próximo”, explicou o bispo.