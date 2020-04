Homens são presos com o equivalente a 33 pedras de crack, em Apucarana 

Dois homens de 24 e 28 anos foram presos com o equivalente a 33 pedras de crack, R$ 410 em dinheiro, na noite de sábado (11), na Rua Horácio Fontoura de Sá Carvalho, no Parque Bela Vista, em Apucarana.



De acordo com a Polícia Militar, o local é conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas e recebe muitas denúncias. No local, foram encontrados os dois suspeitos em frente a uma casa. Com eles foram encontradas 23 pedras de crack e mais um grande, pesando 10 gramas, o que renderia 10 pedras da droga. Com eles também foram encontrados dinheiro em notas trocadas o que caracterizou tráfico.



Ambos foram encaminhados à delegacia.