Adolescente é apreendido suspeito de agredir mãe e irmã constantemente, em Apucarana 

Um jovem de 16 anos foi apreendido na noite de sábado (11), após ser denunciado por agredir a mãe e a irmã, em uma casa no Jardim Tibagi, em Apucarana. A Polícia Militar(PM) informou que foi acionada por vizinhos que ouviram os gritos de socorro da mulher e filha.



No local, os policiais se depararam com as vítimas feridas, cheias hematomas espalhados pelo corpo. A mãe estava com marcas nas costas e um ferimento na orelha por causa de uma mordida que levou do filho. Segundo apurado pela polícia, ela não havia representado antes porque era constantemente agredida e ameaçada pelo filho.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia.