Homem embriagado é preso após se envolver em acidente e causar confusão na delegacia de Apucarana 

Um homem embriagado foi parar na delegacia após se envolver em um acidente, na noite de sábado (11), no pontilhão de acesso à Vila Regina, em Apucarana. A colisão lesionou uma mulher grávida de quatro meses que foi encaminhada ao Hospital da Providência.



De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente envolveu um Fiat Palio Fire e uma GM Caravan. Quando as equipes chegaram no local, flagraram os motoristas brigando por conta do que havia ocorrido. O motorista da Caravan fez o teste do bafômetro e confirmou que ele não havia consumido bebida alcoólica. Já o outro condutor se recusou a fazer o teste, contudo a equipe percebeu forte odor etílico além do andar cambaleante.



Uma gestante que estava em um dos veículos sentiu dores fortes e foi atendida pelo Siate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital. Já o motorista do Palio e a esposa dele foram encaminhados à 17 Subdivisão Policial.



Ainda conforme a polícia, na delegacia, o motorista aceitou fazer o teste de alcoolemia que constatou 1,01 mg/l. Na sequência, a mulher dele invadiu o local e discutiu com um Policial Civil, e momentos depois, o condutor tentou fugir da sala de triagem da delegacia. Além de embriaguez ao volante, ele e a esposa podem responder por desacato.