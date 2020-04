Dupla rende clientes e assalta mercado na Vila Nova, em Apucarana 

Dois homens armados assaltaram um mercado na noite de sábado (11), na Rua Aquiles, na Vila Nova, em Apucarana. Havia clientes no estabelecimento no momento do crime e os bandidos levaram cerca de R$ 200.



Conforme informações da Polícia Militar (PM), os bandidos chegaram em uma moto no local e já renderam uma pessoa na entrada e fecharam as portas do estabelecimento. Um dos ladrões ficou com os clientes enquanto o outro foi vasculhar o escritório mas não encontrou nada.



Os bandidos roubaram dinheiro dos caixas e fugiram do local. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.