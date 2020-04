Prefeitura de Apucarana comprará 150 mil máscaras de tecido para população

No mesmo dia em que assinou o decreto 150/2020 autorizando a reabertura do comércio, a partir desta segunda-feira, dia 13 de abril, o prefeito Junior da Femac também anunciou a compra de 150 mil máscaras de tecido para distribuir à população de Apucarana.

Segundo ele, nesta nova fase de enfrentamento da pandemia do coronavírus prevê o uso da máscara para as pessoas que saírem de sua casa ou apartamento. O acessório de proteção para a boca e nariz será obrigatório para embarque nos ônibus do transporte coletivo urbano e táxis. As máscaras também serão obrigatórias para os funcionários do comércio.

"Vamos priorizar a compra de máscaras das empresas apucaranenses, incluindo também as artesanais de micro-empreendedores", informa o prefeito Junior da Femac, acrescentando que também serão contempladas mulheres da economia solidária que já estão trabalhando na produção de máscaras.

Os primeiros lotes devem ser recebidos pela prefeitura em dois a três dias, e a logística de distribuição está sendo planejada pelas secretarias de saúde, assistência social, mulher e família, educação, e indústria e comércio. "Neste enfrentamento da pandemia já distribuímos lotes de álcool gel, sabonete líquido e agora vamos entregar também máscaras de proteção, tudo como forma de conscientizar as pessoas e ajudar a reduzir o contágio do vírus", lembra o prefeito, acrescentando ainda que 1.000 testes rápidos do covid-19 também foram comprados para uso no Pronto Atendimento do Coronavírus.