PM de Apucarana registra 4 ocorrências de violência doméstica nas últimas 24 horas

A polícia militar (PM) de Apucarana registrou 4 ocorrências de violência doméstica nas últimas 24 horas. Um homem foi preso.

Na Rua Serafim Morsian, uma mulher foi agredida pelo ex-marido, o que resultou em um ferimento em sua cabeça. Ela contou aos policiais que o homem chegou na residência querendo levar a filha do casal e como ela não quis entregar a criança, ele começou a ficar agressivo, pulou o muro da casa, passou a forçar a porta dos fundos para conseguir entrar, momento em que a porta quebrou e caiu sobre ela, causando ferimentos. O agressor foi preso e a vítima encaminhada para atendimento médico.



Ainda na noite de sexta-feira, na Rua São Vicente, uma mulher acionou a polícia relatando que ela e seu companheiro tiveram uma discussão e que ela teria sido agredida com um soco em seu rosto. O agressor fugiu.



Na Avenida Seixas Amaral, uma mulher foi ameaçada com uma pedra pelo próprio filho, que chegou em casa agressivo. Ela chamou a PM e o rapaz foi encaminhado para a delegacia.



Outro caso de violência doméstica foi registrado na Rua Liberato Souza Sardinha, onde uma mulher relatou que seu filho fica lhe agredindo verbalmente e também com socos e chutes. Ela relatou ainda que agride sua outra filha de 12 anos. A vítima foi orientada.