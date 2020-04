Papelarias e floriculturas podem abrir neste sábado em Apucarana 

O Prefeito de Apucarana Junior da Femac anunciou por volta das 19h desta sexta-feira (10), que as floriculturas e papelarias podem funcionar das 9h às 13h neste sábado (11). Os comércios foram liberados por causa dos produtos de Páscoa que estão nos estoques.

"Amanhã, sábado de Aleluia, vão poder abrir as floriculturas e papelarias, nesses locais existem produtos relacionados a Páscoa. Nesses locais ficou determinado o álcool gel para clientes e funcionários, máscaras e os lojistas ainda tiveram a ideia de deixar um pano na entrada da loja sempre com água sanitária, todas as medidas de prevenção para evitar a propagação do vírus devem ser tomadas," detalha o Prefeito.

Ainda durante o anúncio, Junior da Femac adiantou que todo o comércio deve reabrir na segunda-feira (13) . "Vamos acabar de definir como essa reabertura vai acontecer, mas todo o comércio deve abrir, não sou a favor de um tanto na segunda, outro na terça. Todos devem abrir, mas amanhã (sábado) ainda vamos ter uma reunião para definir os passos," explica.



Segundo o Prefeito, Apucarana deve entrar no modelo de distanciamento seletivo. "Nós agora vamos para o distanciamento seletivo, com o público alvo, em Apucarana nosso público alvo são os idosos, pessoas em comorbidade, crianças de 0 a 12 anos e as mães que necessitem ficar em casa por conta dos cuidados com as crianças. É preciso continuar segundo as medidas de prevenção, como o isolamento," ressalta.

O Prefeito ainda fez um apelo e pediu a colaboração da comunidade, para enfrentar o coronavírus e disse que na cidade existem 16 casos suspeitos de Covid-19, que aguardam resultados de exames.

Veja: