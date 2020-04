Molina anuncia repasse de R$ 700 mil ao Executivo para ajudar no combate ao novo coronavírus

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Professo Molina, anunciou na quinta-feira (9), que o legislativo irá antecipar a devolução das sobras do duodécimo para a Prefeitura.

Serão repassados R$700 mil, nesta primeira devolução de 2020, para que o Executivo possa utilizar no combate ao novo Coronavírus. Segundo Molina, o repasse está sendo feito para que sejam adquiridos insumos como máscaras, álcool em gel, testes rápidos, entre outros materiais e, para a contratação de profissionais da área da saúde que o prefeito Junior da Femac e equipe da Saúde acharem necessário para auxiliarem no combate ao vírus na cidade.

"A devolução estava programada para o final de maio ou começo de junho, mas com a situação que estamos vivendo, diante da pandemia do novo Coronavírus, estamos adiantando os recursos. É uma forma que todos nós, vereadores e vereadora, temos de contribuir para evitar que a doença cause graves prejuízos para a nossa população", explicou o presidente.

O repasse deverá ser feito nesta primeira quinzena de abril. A compra dos testes, segundo o prefeito Junior da Femac, já está sendo feita pela Autarquia Municipal de Saúde. Serão 1000 testes rápidos para Coronavírus com o objetivo de reforçar o trabalho desenvolvido no Pronto Atendimento da AMS.

Os testes rápidos são de origem chinesa e homologados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Eles irão contribuir para dar maior agilidade no tratamento das pessoas com suspeita de Coronavirus.