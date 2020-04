"Estou bem e curado", diz primeiro paciente com coronavírus em Apucarana

Em entrevista exclusiva para o site TN Online, o homem que mora em Apucarana que foi diagnosticado com Covid-19 afirmou que já está curado. Ele tem 43 anos (não 47 anos como havia informado inicialmente a Prefeitura) e acredita que contraiu a doença no município, pois não viajou para outros países e não recebeu pessoas de outros estados.

O homem contou que percebeu os primeiros sintomas no dia 25 de março. Primeiro febre, depois tosse seca, e sentiu que o olfato e paladar estavam diferentes. "Como já estava sabendo da pandemia, acompanhando as notícias, já tomei o cuidado de ficar isolado, não fui mais trabalhar, não recebi visitas. Entrei em contato com o meu médico pessoal. Como não tinha testes para diagnosticar a covid na cidade, segui todas as orientações do médico, me tratei com antitérmicos quando tinha febre", detalha o homem que prefere não se identificar.

Após alguns dias em isolamento, recebeu a notícia que haviam testes em um laboratório particular. Profissionais da saúde foram até a casa dele, coletaram material e o resultado do exame chegou no dia 9 de abril, confirmando a Covid-19.

"O resultado do meu exame saiu 15 dias depois que apresentei os primeiros sintomas. Eu estou bem e meu médico me repassou que na próxima semana já posso sair do meu isolamento. Minha esposa e minha filha também estão isoladas, mas elas não apresentaram os sintomas. Algumas pessoas podem contrair o vírus, mas são assintomáticas. Eu estou bem, estamos todos bem", comentou.