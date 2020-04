GCM fiscaliza loja no centro de Apucarana 

O movimento em uma loja que vende chocolates no centro de Apucarana foi intensa na manhã desta sexta-feira (10). Uma foto divulgada nas redes sociais mostra uma longa fila. Uma equipe de fiscalização da Covid-19 da Guarda Civil Municipal, GCM, foi até o local.

Segundo a GCM, a equipe realizou uma orientação sobre a quantidade de funcionários que estavam dentro da loja, pediram para diminuir os trabalhadores.

Além disso, os guardas orientaram para ser três clientes por atendimento,calçada marcada e pediram para a funcionária alertar as pessoas do lado de fora, que respeitassem o espaço entre eles.

As equipes também orientaram os clientes. Segundo a GCM as esquipes estão atentas e fiscalizando os estabelecimentos para evitar aglomeração de pessoas, uma das maneiras de evitar a propagação do coronavírus