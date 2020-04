Jovem de 18 anos é preso suspeito de tráfico de drogas em Apucarana

Um jovem de 18 anos foi presos suspeito de tráfico de drogas em Apucarana. A Polícia Militar (PM) apreendeu cocaína. O rapaz confessou que estava vendendo entorpecentes, no Residencial Sumatra.

Segundo a PM, uma denúncia informou que duas pessoas estariam vendendo drogas, na Avenida Aviação esquina com a Avenida Magno Cavalcanti, no final da tarde de quinta-feira (9). Quando a equipe chegou no endereço, encontrou três suspeitos, um deles fugiu ao ver a viatura.

Dois suspeitos foram abordados, com eles foi encontrado dinheiro, mas nada de ilícito foi localizado, então foram liberados.

A equipe realizou patrulhamento e encontrou o terceiro suspeito, na Rua Tamoios. Conforme a PM, o rapaz estava acompanhado da mãe. Os policiais conversaram com a mulher sobre as denúncias contra o filho e ela autorizou os policias a realizarem buscas no quarto do jovem.

O rapaz então teria confessado para a PM que realmente vende drogas naquela região. A equipe encontrou 13 pinos com cocaína e outros 15 vazios. O jovem disse que geralmente compra 16 pinos cheios, que depois retira a droga, mistura com bicarbonato de sódio, dobrando a quantidade do entorpecente.

O jovem ainda disse que gasta aproximadamente R$200 e que lucra R$320. Ele ainda contou que vende maconha, mas que o entorpecente já tinha acabado. O rapaz repassou que trabalha para uma pessoa, que ele não revelou o nome.

Ele ainda explicou que é feita uma divisão na comercialização, sendo que cada envolvido fica responsável de vender um tipo de entorpecente e que ele comercializava cocaína. A PM apreendeu também R$ 70 em, valor que seria do tráfico de drogas. Um celular também foi apreendido.

O rapaz foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.