Apucarana vacina 97,65% dos idosos

Apucarana já atingiu 97,65% da meta de vacinar 15.227 pessoas com 60 anos ou mais. O balanço foi divulgado pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS), após 18 dias do início da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, que nesta primeira etapa tem como público-alvo os idosos e trabalhadores da saúde.

Já entre os trabalhadores da saúde o índice de imunizados está em 54,61%. Foram vacinados até o momento 1.083 da meta de 1.983. A vacinação contra a gripe tem prosseguimento na próxima segunda-feira (13), com atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com salas de vacinas. Não haverá mais pontos de vacinação nas escolas municipais e no sistema drive-thru, no Ginásio Lagoão.

A vacinação nas escolas foi uma estratégia para ofertar locais mais amplos e arejados para a população, bem como evitar aglomeração. “Hoje completamos 18 dias da campanha e a maioria do público-alvo já foi atendida, portanto não registramos a situação de muitas pessoas procurarem os pontos de vacinação ao mesmo tempo”, afirma o diretor presidente da AMS, Roberto Kaneta.

“Nossa equipe da saúde fez um grande trabalho e é muito importante termos praticamente todos nossos idosos vacinados contra gripe. Vamos seguir trabalhando para que os resultados da vacinação sejam altamente positivos até o fim da campanha”, afirma o prefeito Junior da Femac.

Dia 16 de abril (quinta-feira) começa a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe. A partir desta data o público-alvo será ampliado para professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e pacientes com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, asma, entre outras.

A partir de 9 de maio, Dia D de vacinação, serão vacinadas as crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto (até 45 dias após o parto), população indígena e portadores de condições especiais. A campanha seguirá até o dia 23 de maio.