Final de semana deve ser de tempo estável em Apucarana e região

Na sexta-feira(10) a estabilidade atmosférica segue presente sobre praticamente todo o Paraná. A massa de ar frio e seco mantém o céu com pouca nebulosidade, ou seja, o sol predomina desde cedo. Entre a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e as praias ainda há presença de nuvens, com condições favoráveis para registros de chuviscos ocasionais. O amanhecer ainda será de temperaturas baixas, com menores valores no centro-sul do Estado. Mar fica bastante agitado na costa Sul e Sudeste do Brasil, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

O amanhecer em Apucarana foi de temperaturas mais amenas, Apucarana registrou 12ºC. A máxima deve chegar aos 26ºC durante a tarde. Não existe a previsão de chuva.

Sábado

No sábado (11) a estabilidade atmosférica segue presente sobre diversas regiões do estado. Apenas na região leste, onde a incursão dos ventos do oceano mantém uma maior presença de nuvens, com chuviscos ocasionais entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias. O dia ainda começa com temperaturas baixas nas regiões que fazem divisa com o estado de Santa Catarina, porém com o sol predominando, à tarde será de temperaturas agradáveis.