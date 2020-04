Prefeito confirma 1º caso do novo coronavírus em Apucarana

Apucarana confirmou o 1º caso do novo coronavírus. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (9) pelo prefeito, Junior da Femac, em pronunciamento transmitido ao vivo pela página oficial da prefeitura, no Facebook.

"É confirmado que o coronavírus está circulando dentro da cidade e a gente passa a monitorar isso com muita atenção. É por isso que volto a insistir, fique em casa. Eu não decretei quarentena, toque de recolher, não fiz barreira sanitária na entrada da cidade porque eu confio no bom senso da população", disse o prefeito durante a live.





Conforme informações apuradas junto à Autarquia Municipal de Saúde (AMS), trata-se de um homem de 47 anos que fez o exame em um laboratório particular após apresentar febre e desconforto respiratório. Ele permanece em isolamento domiciliar. O resultado positivo não consta no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta quinta-feira (9).

"Nós temos confirmado o primeiro caso de coronavírus no município de Apucarana. Essa confirmação foi me passada pela 16ª Regional de Saúde, ainda não apareceu no boletim da Sesa, mas deve aparecer no boletim de amanhã (sexta-feira,10)", disse o prefeito.



CASOS SUSPEITOS

Apucarana investiga 12 casos suspeitos de Covid-19. Quatro exames foram feitos pela AMS e oito por laboratórios particulares. Um dos exames foi feito em uma pessoa que morreu no Hospital da Providência com problemas respiratórios, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. De acordo com o prefeito, três amostras foram coletadas nesta quinta-feira (9) e encaminhadas para o Laboratório Central do Paraná (Lacen).

REGIÃO

Agora a região soma 16 casos confirmados da doença nos municípios de Apucarana (1), Arapongas (8), Ivaiporã (1), São João do Ivaí (3), Marumbi (1), Manoel Ribas (1) e Faxinal (1) onde a pessoa infectada pelo novo coronavírus já foi curada. Em Arapongas, duas pessoas diagnosticadas com a doença, também estão curadas.

PARANÁ

O Paraná registra atualmente 24 óbitos dos 621 casos confirmados – 12 pacientes não residem no Estado –, 5.504 descartados e 346 em investigação. 117 pacientes estão internados, 68 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 49 em leitos clínicos. Dentre os 399 municípios do Estado, 74 já confirmaram casos e/ou óbitos. Até agora, 114 pacientes já foram liberados do tratamento, no Paraná. Esse dado não inclui ainda o número do município de Curitiba.