Páscoa terá 'drive-thru da Eucaristia' em Apucarana; entenda

O Bispo Dom Carlos José da Diocese de Apucarana, anunciou que no domingo de Páscoa (12) vai acontecer o drive-thru da Eucaristia. A comunhão será ofertada aos católicos das 8h às 12h.

"Sim poderemos comungar, desde que tenhamos as devidas condições, participado das celebrações pelos meios de comunicação, então no domingo, após ouvir a palavra de Deus, pedindo perdão aos nossos pecados, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes e nas paróquias vai acontecer o sistema drive-thru, que está sendo usado na vacinação dos idosos, quem tem carro pode passar na região da catedral, que teremos pessoas assessorando, a pessoa receberá a comunhão dentro do carro," detalha o Bispo.

Quem não tem carro e quer comungar também poderá receber a Eucaristia. "Se a pessoa não tem carro, pode ir a pé, teremos ministros nas portas da Catedral, distribuindo a sagrada comunhão. Quero já pedir, devemos manter a distância na fila, que é proposta pelo órgãos de saúde, dois metros de distância uns dos outros. Poderemos receber a comunhão, com todos os devidos cuidados interiores e exteriores, nos preocupando com a nossa saúde e com a do próximo," explica.

O Bispo ainda ressaltou que receber a comunhão no domingo de Páscoa, mesmo diante à pandemia, é motivo de força para os católicos. "Receber a sagrada comunhão é motivo de força, motivo de alegria e paz. Queremos vencer essa pandemia, seguindo todas das orientações da saúde," finaliza.

O sistema drive-thru da Eucaristia deve acontecer nas paróquias de Apucarana, Arapongas e região, mas depende da decisão dos padres responsáveis pelas Igrejas.

Devido à pandemia de coronavírus, as celebrações que marcaram a Páscoa serão sem a presença do público na Diocese de Apucarana. Nesta quinta-feira (9), às 19h30 acontece na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, a Missa Lava-pés, Instituição da Eucaristia e Sacerdócio.