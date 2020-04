Catedral Nossa Senhora de Lourdes transmite celebrações de Páscoa através da internet; assista

Devido à pandemia de coronavírus, as celebrações que marcaram a Páscoa serão sem a presença do público na Diocese de Apucarana. Nesta quinta-feira (9), às 19h30 acontece na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, a Missa Lava-pés, Instituição da Eucaristia e Sacerdócio.

"Estamos vivendo os dias mais importantes para a igreja católica, teremos todas as celebrações, mas por casa da pandemia, as celebrações vão acontecer sem a participação física do nosso povo. Todos podem acompanhar pelos diversos meios de comunicação," detalha o Bispo Dom Carlos José.

Ainda nesta quinta, às 21h começa a vígila de adoração, que também será transmitida através das redes sociais e meios de comunicação.

Na sexta-feira (10), às 15h, acontece a celebração da morte do Senhor, não haverá procissão. "Como não podemos nos reunir em procissão, às 19h30 acontece o sermão do Bispo, a minha palavra, falando a todos, recordando o enterro do Senhor Jesus," explica Dom Carlos.

No sábado (11), a partir das 9h, será transmitida a meditação das dores de Nossa Senhora, de noite, às 19h30, acontece a vígila de Páscoa. "Cantaremos aleluia e celebraremos a ressurreição de Cristo Nosso Senhor. Ressurreição que garante a nossa ressurreição, a nossa vitória. Vamos aproveitar o momento e pedir de maneira particular para que o Senhor detenha com suas mãos, essa pandemia. A humanidade já passou por momentos assim, também passaremos, vamos superar com a graça de Cristo Jesus ressuscitado," finaliza o Bispo.

As celebrações podem ser acompanhadas através dos Links:

https://www.youtube.com/user/ApucaranaCatedral

https://www.facebook.com/dioceseonline/



Veja o vídeo com a fala do Bispo.