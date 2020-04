Adolescente de 14 anos é apreendido com cocaína em Apucarana 

Um adolescente de 14 anos foi apreendido suspeito de tráfico de drogas, na Residencial Solo Sagrado, em Apucarana, na madrugada desta quinta-feira (9).

A Polícia Militar (PM) informou que realizava patrulhamento pela Rua Paulo Celso Correira Rocha Loures, quando a equipe flagrou o garoto em atitude suspeita, então ele foi abordado.

A PM encontrou dentro de uma carteira de cigarros, cinco pinos com cocaína. Já na casa do garoto, no quarto dele, foi encontrado dentro de uma caixa, 57,31 gramas de cocaína in natura.

O adolescente foi apreendido e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.