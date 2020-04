Restauração do teto do Lagoão deve custar cerca de R$ 150 mil

Fortes ventos durante o temporal do final da tarde de segunda-feira (6) destruíram parte da cobertura do Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão). O local atingido foi ao lado que ficam as cabines de imprensa e o prejuízo é estimado em cerca de R$ 150 mil.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, que deve assumir a coordenação da Secretaria Municipal de Esportes – após a desincompatibilização de Jossuela Pinheiro -, disse que 30% do teto do ginásio foi arrancado pelo temporal e parte da estrutura também ficou comprometida.

O prefeito Junior da Femac e o secretário de Obras, Herivelto Moreno vistoriaram ontem a praça esportiva e já deram início às medidas necessárias para restaurar os danos.

“As obras de reparos do ginásio devem começar após os trâmites legais necessários, tais como o processo de licitação para contratação de empresa para a execução dos serviços”, anunciou o prefeito Junior da Femac, frisando que a prioridade máxima do momento é o enfrentamento da pandemia do coronavírus.

Ainda ontem, servidores da Secretaria de Esportes de Apucarana, retiraram toda a água que invadiu a quadra de esportes e arquibancadas, além de fragmentos que caíram do teto.