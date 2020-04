Dinheiro de empresa é levado durante assalto em Apucarana 

Um envelope contendo uma certa quantia em dinheiro, foi roubado em Apucarana. O crime aconteceu no final da manhã de quarta-feira (8), na Avenida Curitiba, no centro da cidade.

A funcionária da empresa chamou a Polícia Militar (PM) e disse que estava entrando no estabelecimento com seu carro, Fiat/Fiorino, quando um homem armado apareceu na janela do veículo.

O ladrão, segundo a vítima, realizou ameaças, roubou o envelope e fugiu em uma moto Honda/Cb 300, vermelha.

A PM realizou buscas, mas o assaltante não foi encontrado. O valor levado, não foi divulgado. A princípio seria aproximadamente R$20 mil.