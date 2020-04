Médico de Apucarana afirma que está em quarentena com suspeita de covid-19

O ginecologista Norberto José Maffei Júnior, que atua no Pronto Atendimento da Covid-19 de Apucarana, informou nesta quarta-feira (8), que entrou em quarentena com suspeita de coronavírus. O comunicado foi feito em vídeo divulgado em seu perfil no Facebook.

Maffei informou que teve sintomas como febre, tosse, coriza e diarreia durante a madrugada e fez o exame para a doença e aguarda o resultado. "Estou muito bem, nenhum problema por enquanto", afirma ele no vídeo.

O médico, que ainda não tem o resultado do exame, disse que tentará manter seus seguidores informados e que tentará mostrar sua rotina. "Meu apelo a vocês é que permaneçam em casa, o isolamento é fundamental neste momento que estamos passando. Nós estamos em um ponto crítico de como será a evolução da doença em nosso país e vamos tentar fazer isso com os menores danos possíveis", orienta o médico.

Assista o vídeo: