Militares do 30º BIMec vão doar sangue para ajudar Hemocentro de Apucarana 

Militares do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec) lançaram uma campanha para incentivar a doação de sangue ao Hemocentro de Apucarana. O objetivo é diminuir os impactos na queda do estoque do banco de sangue, em função da pandemia de covid-19.

Nesta quarta-feira (8), dez militares voluntários iniciaram as doações, as quais deverão se estender pelas próximas semanas. Leia trecho da nota:

"O Exército Brasileiro com sua Mão Amiga, está sempre presente para contribuir com os brasileiros nas mais diversas situações. Ajudar está no nosso sangue. Exército Brasileiro, Braço Forte, Mão Amiga", diz a nota.