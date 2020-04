Superlua atinge ápice nesta quarta-feira 

O fenômeno Superlua estará visível começou ontem e continua até quinta-feira (9). Seu ápice será nesta quarta-feira (8), quando a Lua estará cheia em sua totalidade. Para observar, basta olhar para o leste desde o pôr do Sol.

O ideal é estar no ponto mais alto de sua cidade, ou em um local com uma visão livre do horizonte, já que o contraste com prédios, montanhas e árvores à frente faz a lua parecer muito maior do que de costume. Nada te impede de observar a Superlua quanto ela estiver alta no céu, mas o efeito será menos impressionante.