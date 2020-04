Quarta-feira será de tempo estável, prevê Simepar

Uma massa de ar seco e menos aquecido avança sobre o Sul do Brasil nesta quarta-feira (8), deixando o tempo estável na maior parte do Paraná. Apenas no setor leste, entre a região de Curitiba e litoral, há pequena condição para alguma garoa ocasional, devido a umidade que ingressa do Oceano. No amanhecer faz um pouco de frio nas diversas regiões do Estado, com destaque para o centro-sul (valores abaixo dos 10°C). No interior o sol aparece durante o dia, com temperaturas agradáveis à tarde, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 15ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 26ºC. Não deve chover.

Quinta-feira

Na quinta-feira (9) a massa de ar frio e seco segue presente sobre o Estado, sem mudanças significativas nas condições atmosféricas. O sol predomina desde as primeiras horas do dia em grande parte das regiões paranaenses. Entre os Campos Gerais, RMC e litoral ainda há presença de algumas nuvens, principalmente durante a manhã. As temperaturas ficam baixas nas regiões mais altas do Paraná.