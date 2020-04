Shopping Centronorte reverte verba de campanha de Páscoa para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade

O Shopping Centronorte de Apucarana, que está com as portas fechadas devido à pandemia do coronavírus, cancelou as promoções comerciais de Páscoa. O dinheiro que seria aplicado em publicidade, foi usado para usar famílias em situação de vulnerabilidade.

Aproximadamente 500 famílias vão receber kits de alimentos e higiene e cerca de 300 crianças, serão presenteadas com chocolates.

Com o apoio da ONG NoName, que realiza um trabalho social na cidade, as famílias foram selecionadas.

O Shopping ainda realiza uma corrente do bem, e pede doações para a comunidade.

Quem quiser doar, alimentos, produtos de limpeza e higiene, roupas, calçados, entre outros, pode deixar as doações na entrada lateral, do Shopping, na Rua Munhoz da Rocha, até sexta-feira (10).