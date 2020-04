GCM recebe denúncias de comércios com aglomeração de pessoas em Apucarana 

A Guarda Civil Municipal de Apucarana, GCM, recebeu na terça-feira (7), quatro denúncias de comércios com aglomeração de pessoas. Um estabelecimento foi multado.

Conforme a GCM, além das quatro denúncias, foram verificados também outros 11 estabelecimentos.

Um espaço, localizado na Avenida Governador Roberto da Silveira, recebeu uma multa no valor de mil reais.

Segundo a GCM, no local acontecia um jogo de futebol, como o proprietário já tinha sido orientado duas vezes, sobre as medidas de prevenção, devido à pandemia do coronavírus, a multa foi aplicada.