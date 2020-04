Homem morre com suspeita de coronavírus no Hospital da Providência, em Apucarana

A saúde pública de Apucarana confirmou no início da noite desta terça-feira (7), a morte de um paciente que estava internado em tratamento no Hospital da Providência, com suspeita de contágio pelo coronavírus. Foi procedida a coleta de material para exame no Laboratório Central do Estado (Lacen) e agora espera-se a liberação do resultado.

Segundo informações obtidas da diretora do Hospital da Providência, irmã Geovana Ramos, o paciente era um homem de 62 anos de idade. "Ele foi internado na madrugada de domingo, dia 5, procedente de Borrazópolis. Tinha sequela de um acidente vascular cerebral (AVC), era portador de doença cardíaca e insuficiência renal, além de apresentar dificuldade para respirar e febre", relatou a diretora do hospital reiterando que foi realizada coleta para coronavírus.

Também foi confirmada nesta terça-feira em Apucarana, a internação, no Materno Infantil, de uma criança de 7 anos de idade, com suspeita de covid-19. A coleta de material também foi feita e remetida para o Laboratório Central do Paraná.

Também nesta terça, Apucarana comprou mais de 1 mil testes rápidos para detectar a covid-19.