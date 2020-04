Drive-thru vacina 1,5 mil pessoas contra gripe em Apucarana

Cerca de 1.5 mil idosos optaram por receber a vacina contra a gripe sem sair do carro, nesta terça-feira, em Apucarana. O sistema drive-thru oferecido pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) com quadro pontos de vacinação na área de estacionamento do Ginásio Lagoão teve grande aceitação pela população.



Nos demais 21 locais de vacinação, a grande maioria nas escolas da rede municipal e em algumas Unidades Básicas de Saúde, também tiveram grande movimentação hoje. “O atendimento pelo sistema drive-thru no estacionamento do Ginásio Lagoão será mantido nesta quarta-feira, a partir das 10 horas, e se estenderá até esgotar as 500 doses que serão disponibilizadas para aquele local de vacinação”, informa o diretor presidente da AMS, Roberto Kaneta.





O prefeito Junior da Femac destaca que Apucarana já atingiu 86% do público-alvo desta primeira etapa da campanha. “A meta no município é imunizar 17.210 pessoas, sendo 15.227 idosos e 1.983 trabalhadores da saúde, e temos doses suficientes para todos. A vacinação segue normalmente nos demais locais de vacinação que foram anunciados deste o início da campanha no dia 23 de março”, afirma Junior da Femac, reforçando que no momento da imunização é destinada apenas a pessoas com 60 anos ou mais e aos profissionais da saúde.

Dia 16 de abril começa a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe. A partir desta data o público-alvo será ampliado para professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e pacientes com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, asma, entre outras.





A partir de 9 de maio, Dia D de vacinação, serão vacinadas as crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto (até 45 dias após o parto), população indígena e portadores de condições especiais. A campanha seguirá até o dia 23 de maio.







Relação dos pontos de vacinação Campanha Nacional Contra Gripe em Apucarana:



Escola Idalice Moreira Prates – Parque Bela Vista



Escola Albino Biachi – Jd. Trabalhista



Escola Monsenhor A. Beltrame – Jd. Colonial



UBS Bolivar Pavão Área externa ( Pátio UBS ) – Jd. América



UBS Raul Castilho Área externa ( Pátio UBS ) – Núcleo João Paulo



UBS Romeu Milane Área externa ( Pátio UBS ) - Centro



UBS Elayne Mazur Área externa (Pátio UBS) – Jd. Interlagos



Escola Edson Giacomini – Núcleo Afonso Camargo



Escola Fernando A. Costa – Residencial Sumatra



CMEI Domingos Marezi – Núcleo Adriano Correa



Escola Luis Carlos Prestes – Vale Verde, Residencial Casa Grande



Escola Augusto Weyand – Vila Nova (próximo ao Colégio Agrícola)



Escola Matheus Leme - Igrejinha



Escola Marilda Nolli – Jd. Ponta Grossa



Escola Padre A. Vieira – Correia de Freitas



Escola Papa João XXllI – Vila Regina



Escola Dinarte Pereira – Parque Biguaçu



Escola Fabio Henrique – Jd. Marissol



Escola Madalena Coco – Jd. Menegazzo



Escola Wilson de Azevedo – Caixa de São Pedro



Escola José de Alencar – Distrito da Vila Reis



Escola Juiz Luis F. Pereira – Núcleo Dom Romeu



Escola Antonieta Lautenschager – Jd. das Flores



Escola Jose Ramos Oliveira - Distrito do Pirapó