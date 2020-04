Casal é preso suspeito de tráfico de drogas em Apucarana 

Um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas, na madrugada desta terça-feira (7), em Apucarana, na Núcleo João Paulo. Maconha, crack e cocaína foram apreendidos.

Segundo a Polícia Militar (PM) a equipe realizava patrulhamento pela Rua Rio Tibagi quando flagrou a mulher de 22 anos em atitude suspeita. Ao tentar uma abordagem, a jovem saiu correndo e jogou uma sacola.

Conforme a PM, dentro da sacola foi encontrado 440 eppendorf, pinos vazios, que são utilizados para tráfico de drogas. Dois pinos cheios da droga também foram localizados.

Ainda de acordo com a PM, a mulher resistiu a prisão, xingou a equipe e ainda tentou agredir os policiais. Foi preciso o uso de força moderada para contê-la.

A PM foi até a casa da suspeita, na Rua Rio Andradas, o marido dela que estava na frente da residência saiu correndo ao ver a viatura, mas, mesmo assim foi abordado.

Durante revista pessoal, foi encontrado no bolso do shorts dele, 10 pedras de crack, duas porções da substância análoga cocaína, e no outro bolso dinheiro trocado.

Na casa estava duas crianças, de cinco e dois anos, que ficaram com a avó materna.

O casal foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.