PM de Apucarana apreende arma falsa e drogas após roubo na cidade 

Um rapaz suspeito de roubar o celular da ex-mulher foi preso e drogas foram apreendidas, em Apucarana, na noite de segunda-feira (6).

Segundo a Polícia Militar (PM) o assalto aconteceu no Distrito do Pirapó, a vítima contou que quatro homens, entre eles o ex dela, roubaram seu celular. Um dos suspeitos estava armado.

A PM foi até a casa do ex da vítima, no Jardim Ponta Grossa, na Rua Castro Alves. No local o rapaz de 26 anos confessou o crime, disse que tinha presenteado a mulher com o celular, porém, após o fim da relação, foi até a casa dela e pegou o aparelho.

O suspeito ainda disse que a arma estaria na casa dos parceiros, no Jardim Mercadante. A equipe foi até a Rua Belo Horizonte, e encontrou um dos envolvidos, um rapaz de 24 anos e três munições de calibre 22.

A equipe foi na residência de outro suspeito de 21 anos, na mesma rua, e encontrou a arma usada no crime, uma pistola falsa, uma réplica idêntica, que estava debaixo do colchão da cama dele.

Na casa do rapaz a PM ainda encontrou 47 gramas de maconha, já embalada para a venda.

A PM também prendeu o homem que levou os suspeitos até o Pirapó, para roubar a mulher. O carro usado no crime foi apreendido. O celular da vítima foi recuperado.

Todos os quatro suspeitos foram presos e levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.