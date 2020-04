Aproximadamente 20 mil domicílios ficaram sem energia após chuva em Apucarana

A Copel informou que aproximadamente 20 mil domicílios ficaram sem energia, após a forte chuva que atingiu Apucarana e região, no final da tarde de segunda-feira (6).

As regiões afetadas foram o Bairro da Igrejinha, Jardim Vale do Sol, Jardim Morada do Sol, Jardim Paulista, Vila Nova, Vila Formosa, Jardim Apucarana, Jardim Independência e região central.



Dois postes chegaram a cair, na região do barreiro. A energia caiu no final da tarde e só voltou por volta das 20h. Técnicos da Copel estavam em vários pontos da cidade, realizando os reparos.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra quando ocorre uma explosão na rede elétrica, na Rua Dr. Oswaldo Cruz esquina com a Avenida Curitiba. Ninguém ficou ferido. Veja.





Devido ao forte vento e às chuvas que aconteceram no fim da tarde de segunda-feira (06), o Corpo de Bombeiros recebeu diversas chamadas para atendimentos a quedas de árvores e destelhamentos.

Em toda a área de atuação do 11º GB foram distribuídos mais de 350 metros de lona e realizados cerca de 55 atendimentos, sendo a grande maioria em Apucarana, com mais de 40 casos entre quedas de árvore e destelhamentos.

Uma pessoa ficou presa dentro de um veículo atingido por uma árvore de grande porte,

na tarde desta segunda-feira (6), na Rua Nova Ucrânia, na Vila Operária, em Apucarana.