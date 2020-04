Tempo continua instável nesta terça, prevê Simepar

A terça-feira (7) será de nebulosidade variável em todas as regiões do Paraná e no extremo norte, divisa com São Paulo a proximidade da frente fria que se desloca pelo estado paulista, continua mantendo a ocorrência de chuvas leves, principalmente no período da manhã. Na metade sul do Estado as temperaturas não se elevam tanto quanto nos últimos dias.

Ao amanhecer Apucarana registrou 17ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 25ºC. Existe a previsão de pancadas de chuva.

Quarta-feira

Uma massa de ar seco e menos aquecido avança sobre a maioria das regiões do Paraná nesta quarta-feira e deixa o tempo estável. Apenas no setor leste, a umidade que vem do mar mantém nuvens baixas presentes desde as praias até a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e chuviscos estão previstos para a Serra do Mar. Na madrugada e início do dia faz um pouco de frio desde a região Oeste, fronteira com o Paraguai até a RMC. O frio é mais intenso no setor Sul, divisa com Santa Catarina.