Bombeiros atendem mais de 40 casos de quedas de árvores e destelhamentos em Apucarana

Devido ao forte vento e às chuvas que aconteceram no fim da tarde de segunda-feira (06), o Corpo de Bombeiros recebeu diversas chamadas para atendimentos a quedas de árvores e destelhamentos.

Em toda a área de atuação do 11º GB foram distribuídos mais de 350 metros de lona e realizados cerca de 55 atendimentos, sendo a grande maioria em Apucarana, com mais de 40 casos entre quedas de árvore e destelhamentos.

Em Apucarana, alguns dos bairros/núcleos mais atingidos foram Residencial João Paulo, Jardim América, Núcleo Habitacional Dom Romeu, Vila São Carlos, Jardim Diamantina, Jardim Paulista, Jardim Catuaí, Jardim Veneza, Contorno Norte, Bairro São José, Centro e Jardim Paraíso.

O Corpo de Bombeiros atuou para fazer a retirada de um homem que estava no banco do passageiro e ficou preso no interior do veículo após a queda de uma árvore sobre o automóvel. A vítima foi atendida pela ambulância do SAMU com ferimentos e encaminhada ao Hospital.

Atuaram em conjunto o Corpo de Bombeiros (11º GB), as Coordenadorias Regional e Municipal de Proteção e Defesa Civil, a Guarda Municipal de Apucarana e a Prefeitura Municipal de Apucarana, com Agentes de Trânsito e equipes da Secretaria do Meio Ambiente.