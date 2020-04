Apucarana registrou 20 quedas de árvores e 12 destelhamentos até às 19 horas

Balanço preliminar aponta que 20 árvores foram derrubadas e 12 imóveis destelhados até às 19 horas desta segunda-feira (6), durante temporal que atingiu Apucarana. O levantamento foi feito pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros e não havia sido fechado até a publicação desta reportagem, pois as equipes continuavam em atendimento.

Conforme informação do comandante da Defesa Civil e da Guarda Municipal (GM) Alessandro Carletti, o balanço inclui os estragos provocados no Ginásio de Esportes Lagoão que teve parte do telhado derrubado pelo vento.

Conforme informações apuradas pelo TNOnline, árvores caíram na região da Colônia Comunitária, na Barra Funda, Jardim Ponta Grossa, Jardim Diamantina e outra em cima de um carro próximo ao Cemitério Cristo Rei.

O VW Saveiro estava trafegando pela rua quando foi atingido por uma árvore de grande, na Rua Nova Ucrânia, na Vila Operária. Havia duas pessoas no interior do veículo. O motorista conseguiu sair ileso mas o passageiro ficou preso e foi socorrido pelos Bombeiros e encaminhado consciente e com trauma abdominal ao Hospital da Providência pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).